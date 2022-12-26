"Лишь бы заработать": в Татарстане дезинсекторы сами подробили в многоквартирный дом клопов и предложили свои услуги

На нашествие клопов пожаловался житель многоквартирного дома в Набережных Челнах. По его словам, клопы в доме появились внезапно, ранее такого не было, и явно не случайно.

"Подкинули клопов в подъезд дома 3/10 на ГЭСе. И расклеивают объявления о дезинсекции", - говорится в посте, опубликованном в одном из интернет-сообществ Татарстана.

Доказать, что клопов подросили именно дезинсекторы, местные жители, конечно, не могут, но обратиться в правоохранительные органы им все-таки посоветовали. Ведь объявления об услугах дезинсекторов и клопы в доме появились одновременно.

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