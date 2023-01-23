"Жизнь дороже комфорта!": почему жители Казани предпочитают путешествовать на поездах, а не на самолетах

Несмотря на закрытие для россиян многих границ интерес к путешесивям совсем не снизился. Правда теперь россияне больше смотрят не на чужбину, на на отечественные города и неплохим туристическим потенциалом.

Да и вариантов этих самых путешествия по стране гораздо больше. Если за рубеж из России в большинстве случаев можно добраться только на самолете, то передвигаться по стране можно еще и на поездах или на автобусах.

В Казани поезда всегда были популярнее. Даже сейчас, когда поездка на плацкарте до Москвы стоит порой дороже полета на самолете, жители столицы Татарстана предпочитают железнодорожный транспорт. Почему так происходит? Разбиралась редакция Prokazan.ru.

Перелёт из Казани до Москвы занимает один час и 45 минут и стоит от 926 рублей. А вот ехать на поезде придётся ехать 12 часов и цена на плацкарт будет от 1 800 рублей.

Самолёт –дешевле и быстрее. Но люди всё же выбирают поезда. Почему?

- Да, поезд гораздо дольше едет и сильнее устаёшь, но на самолёте большое количество вещей не перевезёшь, нужно платить. И чувствую себя спокойнее, меньше стресса, - говорит пассажир поезда Алсу.

И действительно, несмотря на удобство и доступность самолётов, основная масса людей доверяет привычным нам поездам. Так по данным Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), 70% опрошенных считают, что этот вид передвижения наиболее надёжным, а 15% называют его «Безусловно безопасным». А вот 84% респондентов считают, что самолёты небезопасны.

При этом люди не отрицают удобство воздушного транспорта. Однако безопасность стоит на первом месте.

- Столько крушений самолётов, я не летала и не буду. Жизнь дороже комфорта,- говорит пассажир поезда Ильнура.

Но есть и те, кому комфорт дороже.

- Мне не нравятся поезда, так это в первую очередь долго, много людей, неприятный запах, плохие туалеты. Лучше переплатить и полететь, чем несколько часов трястись в поезде. А авиакастрофы случаются редко,- говорит блогер Альбина.