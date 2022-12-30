"Живы не все, многие болеют": депутат из Татарстана, ушедший добровольцем на фронт, рассказал, как сейчас обстоят дела в зоне спецоперации

Отправившийся добровольцем на фронт в зону СВО депутат из Татарстана Эдуард Шарафиев рассказал, как сейчас складывается обстановка в зоне спецоперации и что с бойцами. Условия, заявил он, тяжелые, живут военные небольшими группами, цитирует Шарафиева 116.RU.

"Живы не все, многие болеют. Но несмотря на это, продолжаем работать. Медикаментов хватает, многое передают гуманитаркой — еду, теплые вещи. В основном потребность в технических средствах: коптеры, приборы ночного видения, тактические наушники и так далее", — заявил Шарафиев.

Напомним, что Эдуард Шарафиев был сторонником спецоперации с самого ее начала. Сначала он собирал средства на покупку гуманитарного груза для российских военных, отвозил гуманитарку сам, а потом и вовсе решил отправиться в зону СВО добровольцем.

Боевую подготовку Шарафиев прошел вместе с мобилизованными на казанском полигоне.

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