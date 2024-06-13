Вода на 2 пляжах Казани признана непригодной для купания

Летом 2024 года мест для купания в Казани выделили всего 5– это пляжи «Комсомольский», «Локомотив», «Озеро Глубокое», «Нижнее заречье» и «Озеро Большое Лебяжье».

В настоящее время гигиеническим нормам не отвечает вода на пляже «Нижнее Заречье», а по санитарно-химическим нормам - вода на пляже «Локомотив».

Исполнительный комитет Казани Управление Роспотребнадзора РТ направил мэриям районов предложение установить специальные знаки о запрете купания в некоторых местах.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 13 июня ожидается +35 градусов и грозы.