Жители: несколько взрывов прогремели над Казанью

Жители Казани сообщили о новых взрывах, звук которых раздавался в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах. Выяснилось, что на 22-м заводе включены сирены тревоги. Видео появились в телеграм-канале "most|Казань".

По словам очевидцев, неподалеку от промышленных зон звучала сирена воздушной тревоги.

Известно, что МЧС предупредило о возможной атаке беспилотников на территории Татарстана.

Аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку рейсов.

Ранее мы писали о том, что гидрометцентр Татарстана снова предупредил о гололеде.

Информацией поделились в Гидрометцентре Республики Татарстан.