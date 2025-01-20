Жители: несколько взрывов прогремели над Казанью
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Жители Казани сообщили о новых взрывах, звук которых раздавался в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах. Выяснилось, что на 22-м заводе включены сирены тревоги. Видео появились в телеграм-канале "most|Казань".
По словам очевидцев, неподалеку от промышленных зон звучала сирена воздушной тревоги.
Известно, что МЧС предупредило о возможной атаке беспилотников на территории Татарстана.
Аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку рейсов.
Ранее мы писали о том, что гидрометцентр Татарстана снова предупредил о гололеде.
Информацией поделились в Гидрометцентре Республики Татарстан.
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