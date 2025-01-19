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Гидрометцентр Татарстана снова предупредил о гололеде

Завтра, 20 января, в РТ синоптики сообщают об и...

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Завтра, 20 января, в РТ синоптики сообщают об изменениях в погоде. Информацией поделились в Гидрометцентре Республики Татарстан.

Ночью и в течение всего следующего дня в различных районах РТ, включая столицу Татарстана, предсказывается образование гололеда. На дорогах будет опасная гололедица, в некоторых местах с высокой интенсивностью.


Температура ночью достигнет от -2 до -7 С по всей республике.

Синоптики настоятельно рекомендуют водителям проявлять особую осторожность во время вождения и избегать резких маневров. В некоторых местах возможны небольшие осадки в виде снега, что может усугубить дорожные условия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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