Гидрометцентр Татарстана снова предупредил о гололеде

Завтра, 20 января, в РТ синоптики сообщают об изменениях в погоде. Информацией поделились в Гидрометцентре Республики Татарстан.



Ночью и в течение всего следующего дня в различных районах РТ, включая столицу Татарстана, предсказывается образование гололеда. На дорогах будет опасная гололедица, в некоторых местах с высокой интенсивностью.



Температура ночью достигнет от -2 до -7 С по всей республике.Синоптики настоятельно рекомендуют водителям проявлять особую осторожность во время вождения и избегать резких маневров. В некоторых местах возможны небольшие осадки в виде снега, что может усугубить дорожные условия.