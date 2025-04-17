Жители Казани сообщают об остановке движения трамваев на Патриса Лумумбы

По предварительной информации, причиной инцидента стала крупная авария, после которой автомобиль марки «Нива» оказался на трамвайных путях.

Данных о пострадавших пока нет, однако на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, пишет телеграм-канал "Вечерняя Казань".

Ранее мы писали о том, что в Казани иномарка сбила школьника на самокате.