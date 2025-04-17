Жители Казани сообщают об остановке движения трамваев на Патриса Лумумбы
Катя Царева
По предварительной информации, причиной инцидента стала крупная авария, после которой автомобиль марки «Нива» оказался на трамвайных путях.
Данных о пострадавших пока нет, однако на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, пишет телеграм-канал "Вечерняя Казань".
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