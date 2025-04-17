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Жители Казани сообщают об остановке движения трамваев на Патриса Лумумбы

На место происшествия прибыла бригада скорой по...

Катя Царева

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По предварительной информации, причиной инцидента стала крупная авария, после которой автомобиль марки «Нива» оказался на трамвайных путях.

Данных о пострадавших пока нет, однако на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, пишет телеграм-канал "Вечерняя Казань".

Ранее мы писали о том, что в Казани иномарка сбила школьника на самокате.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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