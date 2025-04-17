В Казани иномарка сбила школьника на самокате

Утром 17 апреля в Казани на улице Айрата Арсланова произошло ДТП: водитель автомобиля Jeep Cherokee наехал на 12-летнего школьника, который ехал в учебное заведение на электросамокате.

Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе. По информации отдела пропаганды безопасности дорожного движения УМВД Казани, ребёнок получил травму колена, предположительно ушиб. Об этом сообщил источник в Госавтоинспекции.

Как уточнила представитель ведомства Алия Валиева, школьник находился в сознании, и на месте происшествия ему оказывали медицинскую помощь сотрудники скорой. Состояние мальчика оценивается как стабильное, пишет «Татар-информ».

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