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· 16+ · Екатерина Елисеева

Жителей Казани стали предупреждать, что подвал в доме непригоден для укрытия

Возле входов в дома разместили заламинированные...

Екатерина Елисеева

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После крупной атаки БПЛА на Казань УК стали уведомлять местных жителей о том, что в их домах отсутствуют безопасные укрытия. Журналисты 116.ру нашли такие уведомления на стенах зданий в Приволжском и Вахитовском районах.

В первом районе возле входов в дома разместили заламинированные таблички, информирующие, что подвалы не являются подходящими укрытиями и указывающие адрес ближайшего безопасного помещения.

Во втором районе таблички не содержат открытого упоминания об отсутствии укрытий в домах, но из текста становится очевидно, что жильцам предлагается альтернатива для укрытия. Кроме того, сообщается, что ключи от этого укрытия находятся в распоряжении самих жильцов.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане позаботятся о безопасности людей в храмах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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