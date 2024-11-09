В Татарстане на трассе М7 «Волга» столкнулись грузовик и легковушка
Прокуратура РТ
На 905-м километре трассы М7 «Волга» в Татарстане столкнулись грузовик МАЗ и легковой автомобиль Volkswagen Polo. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.
Volkswagen Polo столкнулась с грузовиком МАЗ. Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте от полученных травм».
Кроме того, три пассажира Volkswagen были госпитализированы с различными ранениями. В настоящее время проводится проверка обстоятельств ДТП, чтобы установить все детали и причины произошедшего.
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