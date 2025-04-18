Жителей Казани предупредили о колоннах техники экстренных служб на улицах
МЧС
18 апреля, в Казани состоятся командно-штабные учения, в рамках которых будет отрабатываться сценарий условной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.
Учения запланированы на период с 8:00 до 18:00. В этот день жители города смогут увидеть колонны спецтехники и большое количество сотрудников экстренных служб на улицах.
В ведомстве подчеркнули, что мероприятие является плановым. Жителей просят сохранять спокойствие и не беспокоиться при виде техники и спасателей — их передвижение связано исключительно с учебными задачами, пишет «Бизнес Online».
Ранее мы писали о том, что на Гвардейской в Казани с 18 апреля перекроют дорогу.
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