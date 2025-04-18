На Гвардейской в Казани с 18 апреля перекроют дорогу
Екатерина Елисеева
В Казани с 18 апреля будет введено ограничение движения на улице Гвардейской. Перекроют отрезок дороги от Вознесенского тракта до улицы Николая Ершова.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, это связано с началом дорожных работ, направленных на улучшение качества проезда. Ограничение будет действовать до 15 октября. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учётом изменений.
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