Жителей Казани 31 января предупредили о «взрывах»

В Казани снова можно будет услышать звуки, напоминающие выстрелы. Об этом предупредили в пресс-службе Кировского и Московского районов.

Как и ранее, причиной громких звуков стали плановые испытания на Казанском пороховом заводе. Сегодня, 31 января, они будут проходить до 17:00.

Примечательно, что теперь предприятие больше не сообщает, сколько именно «выстрелов» будет произведено. С 28 января эта информация больше не раскрывается, а причины такого решения в администрации не уточнили.

Ранее мы писали о том, что прокуратура контролируют установление всех обстоятельств нападения на казанца.