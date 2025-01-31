Прокуратура контролируют установление всех обстоятельств нападения на казанца
Татарстан 24
Прокуратура следит за выяснением обстоятельств нападения на несовершеннолетнюю, произошедшего в частном секторе Кировского района Казани.
По предварительной информации, вечером накануне неизвестный мужчина напал на девушку, после чего скрылся.
В прокуратуре Кировского района сообщили, что контролируют установление всех деталей произошедшего, а также ход доследственной проверки, которая проводится по данному инциденту.
Ранее мы писали о том, что в Казани судят женщину, которая, предварительно, убила сына ножом.
Мать погибшего подростка утверждает, что не намеревалась причинить ему вред.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец