Прокуратура контролируют установление всех обстоятельств нападения на казанца

Прокуратура следит за выяснением обстоятельств нападения на несовершеннолетнюю, произошедшего в частном секторе Кировского района Казани.

По предварительной информации, вечером накануне неизвестный мужчина напал на девушку, после чего скрылся.

В прокуратуре Кировского района сообщили, что контролируют установление всех деталей произошедшего, а также ход доследственной проверки, которая проводится по данному инциденту.

Ранее мы писали о том, что в Казани судят женщину, которая, предварительно, убила сына ножом.

Мать погибшего подростка утверждает, что не намеревалась причинить ему вред.