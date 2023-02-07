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Жителя Татарстана, который подозревается в убийстве девочки-инвалида, в суде активно защищает бывшая жена

Жителя Татарстана, который подозревается в убийстве девочки-инвалида, в суде активно защищает бывшая жена

Фото: KazanFirst

В Верховном суде Татарстана подходит к концу рассмотрение резонанского дела об убийстве девочки-инвалида. Ребенка с ДЦП, двухлетнюю дочь своей сожительницы, как считает следствие, обвиняемый Сергей Макаров избил до смерти. И до сих пор открытым остается вопрос - сколько же дней умирал избитый ребенок. Ведь девочка не могла двигаться, умела лишь немного поворачивать голову, почти все время была под препаратами во сне, пишет KazanFirst.

У Макарова внезапно нашелся довольно неожиданный заступник. В суде выступила его бывшая жена Диана Макарова, которая растит его 14-летнюю дочь.

Она заявила, что мужчина - идеальный отец, прекрасный человек, с которым она лично прожила 9 лет и ни разу не сталкивалась ни с агрессией, ни с насилием.

Напомним, что Макаров поссорился с сожительницей, нанес ей удары ножом, а потом пришел извиняться. Она его простила, начали вместе пить. Дочка беспокоилась, мать вышла подогреть ей компот. Послышались глухие звуки, но мать не придала им значения. Вернувшись, она увидела ребенка перевёрнутым на живот, хотя сама девочка ворочаться не умела. После этого ребёнок попил и уснул. На следующий день девочка не просыпалась вообще. Надежду это не смутило. Женщина думала, это из-за фенобарбитала, прописанного врачом. Лишь на третьи сутки женщина поняла, что дочь мертва. Все эти дни Надежда и Сергей продолжали пить.

Ранее мы сообщали, что в Казани мужчину обвинили в изнасиловании приемной внучки: педофил отчаянно мстит семье прямо из СИЗО.

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