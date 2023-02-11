Житель Татарстана предстанет перед судом за то, что без спроса выложил в Сеть фото 17-летней знакомой
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Татарстанца осудят за то, что он без спроса выложил в интернет личное фото 17-летней знакомой
41-летнему жителю Елабуги предъявлено обвинение в распространении сведений о частной жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.
По версии следствия, в ноябре минувшего года мужчина поругался со своей 17-летней знакомой. В какой-то момент он выхватил у девушки телефон, нашел личную фотографию и выложил ее в "статусе"знакомой в мессенджерах. После этого несовершеннолетняя обратилась с заявлением в полицию.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.
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