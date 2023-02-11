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Житель Татарстана предстанет перед судом за то, что без спроса выложил в Сеть фото 17-летней знакомой

Житель Татарстана получил обвинение нарушении тайны частной жизни за выложенное в Сеть фото 17-летней знакомой
Житель Татарстана предстанет перед судом за то, что без спроса выложил в Сеть фото 17-летней знакомой

Фото: открытые источники

Татарстанца осудят за то, что он без спроса выложил в интернет личное фото 17-летней знакомой

41-летнему жителю Елабуги предъявлено обвинение в распространении сведений о частной жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

По версии следствия, в ноябре минувшего года мужчина поругался со своей 17-летней знакомой. В какой-то момент он выхватил у девушки телефон, нашел личную фотографию и выложил ее в "статусе"знакомой в мессенджерах. После этого несовершеннолетняя обратилась с заявлением в полицию.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Ранее мы сообщали, что житель Казани купил смартфоны в интернете, но получил что-то странное.

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