"Вот что такое - дурилка картонная!": житель Казани купил смартфоны в интернете, но получил что-то странное

Казанец потратил 560 тысяч рублей на покупку смартфонов, но получил не их, а просто муляжи

34-летний житель Казани стал жертвой мошенников при покупке сотовых телефонов в Сети, об этом сообщили в УВД по Казани.

Пострадавший пояснил, что его привлекла довольно низкая цена на известную марку смартфонов. Он заказал сразу шесть гаджетов, переведя продавцу 561 тысячу рублей.

Посылка в Казань пришла, но радость была недолгой: внутри оказались не гаджеты, а муляжи смартфонов.

По данному факту в полиции завели уголовное дело о мошенничестве.