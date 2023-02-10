"Вот что такое - дурилка картонная!": житель Казани купил смартфоны в интернете, но получил что-то странное
Фото: ru.pinterest.com
34-летний житель Казани стал жертвой мошенников при покупке сотовых телефонов в Сети, об этом сообщили в УВД по Казани.
Пострадавший пояснил, что его привлекла довольно низкая цена на известную марку смартфонов. Он заказал сразу шесть гаджетов, переведя продавцу 561 тысячу рублей.
Посылка в Казань пришла, но радость была недолгой: внутри оказались не гаджеты, а муляжи смартфонов.
По данному факту в полиции завели уголовное дело о мошенничестве.