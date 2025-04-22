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В Казани судят юношу за убийство пожилого охранника

Одна из дочерей погибшего рассказала, что когда...

pixabay

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В суде Казани начался процесс по делу 21-летнего Андрея Никонова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. На заседании присутствовали трое детей погибшего, которые поделились воспоминаниями о трагическом событии.

По версии следствия, в августе прошлого года группа пьяных молодых людей устроила беспорядки на автовокзале «Восточный» в Казани. Охранник, 71-летний пенсионер, сделал замечание нарушителям, после чего один из них напал на него. Нападавший трижды ударил пожилого мужчину по голове, и тот упал, ударившись об асфальт. Через месяц, 30 сентября, пенсионер скончался в больнице.

Одна из дочерей погибшего рассказала, что когда её отец был ещё в сознании, она спросила его, что произошло. Он ответил, что его избили, но не смог назвать нападавших.

Родственники покойного выражают удивление поведением подсудимого. За полгода, по их словам, Никонов ни разу не извинился и не связался с ними. На данный момент он находится в следственном изоляторе, пишет KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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