Житель Казани не захотел расставаться с машиной, доверху набитой клубникой, и выплатил все долги по налогам

Житель Казани погасил долг по налогам, чтобы не потерять набитую клубникой машину

Судебные приставы-исполнители в Казани хотели арестовать у должника по налогам авто, набитое клубникой, но мужчина не захотел прощаться с машиной и ягодой, а потому оплатил долг в размере 32 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

Мужчина торговал клубникой из своего авто на парковке в Казани. Там его и нашел судебный пристав. Мужчине объяснили, что за неуплату налогов придется арестовать его машину. Казанца такой финал не устраивал, потому он решил погасить долги на месте.

Ранее мы сообщали, что Ксения Собчак возмутилась затопленным казанским поселком: "В Татарстане есть своя Венеция!".