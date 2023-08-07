Откроют на год раньше: в скором времени в Казани запустят движение по мосту на Назарбаева

Движение по мосту на Назарбаева в Казани откроют с годовым опережением в октябре 2023 года

Уже в октябре этого года завершатся строительные работы на мосту по улице Назарбаева, сообщил руководитель исполкома Казани Игорь Куляжев сегодня, 7 августа, на деловом понедельнике. Отмечается, намеченные графики опережаются почти на год.

Со слов Куляжева, специалисты уже завершили основные этапы реконструкции, выполнили устройство двух опор, а также смонтировали пролетные строения. На данный момент выполняются монолитные работы, а также устройство дорожной одежды.

В этом году в Казани выполнят строительство реконструкции и ремонт пяти мостов: Отары, «Миллениум», Борисоглебское, в жилых массивах Куземетьево, Киндери.