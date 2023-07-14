Затронет 16 улиц: в Казани в июле на сутки отключат водоснабжение

В Советском районе Казани 18 июля временно отключат водоснабжение

В Советском районе Казани будет временно отключено водоснабжение. Связана эта мера с переврезкой аварийного участка водопровода. МУП "Водоканал" сообщается, что воды не будет с 9 утра 18 июля до 12 утра 19 июля. Ограничение затронет дома, расположенные на улицах Аделя Кутуя, Бондюжской, Аэропортовской, Волочаевской, Гастелло, Гвардейской, Кр. Позиции, Курской, Макаренко, И. Исанбета, П. Лумумбы, Спортивной, Седова, Ст. Разина,Толбухина и Шуртыгина.

Полный список адресов, попадающих под отключение, был опубликован на сайте мэрии Казани.

Отмечается также, что согласно поступающим заявкам по городу будут размещать автоцистерны с водой. Оставить заявку можно по номеру +7(843)231-62-60.