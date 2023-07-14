Новости Казани
· Полина Модестова

Затронет 16 улиц: в Казани в июле на сутки отключат водоснабжение

В Советском районе Казани 18 июля временно отключат водоснабжение
Затронет 16 улиц: в Казани в июле на сутки отключат водоснабжение

Семён Ракшин

Подписаться в Telegram

В Советском районе Казани будет временно отключено водоснабжение. Связана эта мера с переврезкой аварийного участка водопровода. МУП "Водоканал" сообщается, что воды не будет с 9 утра 18 июля до 12 утра 19 июля. Ограничение затронет дома, расположенные на улицах Аделя Кутуя, Бондюжской, Аэропортовской, Волочаевской, Гастелло, Гвардейской, Кр. Позиции, Курской, Макаренко, И. Исанбета, П. Лумумбы, Спортивной, Седова, Ст. Разина,Толбухина и Шуртыгина.

Полный список адресов, попадающих под отключение, был опубликован на сайте мэрии Казани.

Отмечается также, что согласно поступающим заявкам по городу будут размещать автоцистерны с водой. Оставить заявку можно по номеру +7(843)231-62-60.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Возможен провал грунта: в Казани остановили работы на бульваре Серова

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

уличные клопы в квартире

Важное в РТ

19 часов назад

На территории Волго-Вятского банка Сбера в столице Татарстана проходит ХIV Летняя Сбербанкиада

Полезное

2 дня назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

специалист hr в Казани

Новости Казани

день назад

Транспортировка встанет в 1,7 миллиона: в Казань из Петербурга приедет выставка с вооруженной охраной

Новости Татарстана

день назад

"Привлекали к дисциплинарной ответственности": адвокату из РТ отказали в рекомендации на должность судьи в ЛНР

Новости Татарстана

3 часа назад

"Жена сказала хватит": Мухаметшин не планирует выдвигаться на пост спикера Госсовета РТ

Новости Татарстана

3 часа назад

"О проектах говорили уже давно": глава минтранса РТ рассказал, свяжут ли Челны и Казань железной дорогой

Новости Казани

час назад

Фабула дела не раскрывается: в Казани пришли с обыском в офис «Татмелиорации»
Лонгриды
29 минут назад

«Можно выйти, проораться, подышать, прогуляться»: за популяризацию ИЖС взялся экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов

«Можно выйти, проораться, подышать, прогуляться»: за популяризацию ИЖС взялся экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов

Новости Татарстана

9 минут назад

Двигаются по одному пути: в Челнах запустили два новых автобусных маршрута

Гид по скидкам Казани

день назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Новости Казани

49 минут назад

Может и не потребоваться: жителям Казани грозит отключение воды из-за провала на сетях

Важное в РТ

час назад

В Казани завершилась XIV летняя Сбербанкиада
"Будут перекрываться с небольшим запасом": в Татарстане планируют обновлять старые автобусы
Новости Татарстана
час назад

"Будут перекрываться с небольшим запасом": в Татарстане планируют обновлять старые автобусы

Новости Казани

3 часа назад

"Станет визитной карточкой республики": в Казани может появиться отель из самолета

Новости Казани

15 часов назад

Без изменений проследует до станции Каратун: изменится расписание электричек из Казани в Ульяновск и в Бурундуки

Новости Казани

16 часов назад

Проведут открытые тренировки: в Казани подростки и взрослые смогут заняться баскетболом
От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»
Важное в РТ
6 дней назад

От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»