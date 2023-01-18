"Застукали в странной позе": фигуристка Алина Загитова на фото из гримерки в Казани удивила поклонников (фото)
Фото: smotrim.ru
Знаменитая фигуристка из РФ Алина Загитова показала фотографию из гримерки в Казани. В столицу Татарстана Алина приехала для участия в гала-матче хоккейного турнира Исламского мира.
В соцсетях Загитовой появился снимок, на котором фигуристку "застукали" в довольно странной позе во время съемок селфи.
Алина Загитова стала первой фигуристкой в мировой истории, которой удалось в 16-летнем возрасте выиграть все наиважнейшие турниры: Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы и финал Гран-при.
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