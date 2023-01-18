Знаменитая фигуристка из РФ Алина Загитова показала фотографию из гримерки в Казани. В столицу Татарстана Алина приехала для участия в гала-матче хоккейного турнира Исламского мира.

В соцсетях Загитовой появился снимок, на котором фигуристку "застукали" в довольно странной позе во время съемок селфи.

Алина Загитова стала первой фигуристкой в мировой истории, которой удалось в 16-летнем возрасте выиграть все наиважнейшие турниры: Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы и финал Гран-при.

Ранее мы сообщали: "Прет, как на дрожжах": актриса Агата Муцениеце показала изменившуюся фигуру и неприятно удивила поклонников (фото).