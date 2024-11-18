Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Зарубежные СМИ написали о смерти женщины в Самосырово

Потерпевшая звонила в службу спасения и просила...

pixabay

Подписаться в Telegram

СМИ в других странах тоже написали о жуткой трагедии, которая случилась в Казани, где бездомные собаки набросились на местную жительницу и растерзали ее.

Сведения об этом стремительно распространились по многим медиа, к примеру, по Daily Mail, Daily Mirror, Daily Express и LatestLY.

В новостях говорится, что потерпевшая звонила в службу спасения и просила о помощи. Жители давно рассказывали о том, что число безнадзорных животных в этом районе только увеличивается. Замглавы казанского исполнительного комитета Искандер Гиниятуллин призвал всех людей подождать, когда придут результаты расследования, чтобы установить причины этого жуткого инцидента и принять все необходимые меры для предотвращения аналогичных происшествий в дальнейшем, пишет 116.ru.

Ранее мы писали о том, что в Казани мужчина с ножом ворвался в пункт "Озон" и напал на посылки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

12 часов назад

«Очень важен уход в течение первого года жизни»: врач дала советы мамам недоношенных детей

Интересное в Казани

день назад

Ложное ощущение безопасности: стоматолог из Казани рассказала, как можно потерять здоровые зубы

препараты на основе глифосата для борьбы с борщевиком

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане 16 ноября два пешехода погибли в ДТП

Новости России

3 дня назад

Мошенники разработали новую опасную схему-гибрид, в которой совместили несколько известных сценариев

заказать визуализацию в Москве

Новости Казани

день назад

Рахимов: в раздевалку, где исчезли часы Смолова, не заходил никто из «Рубина»

Новости Татарстана

21 час назад

Умер 58-летний экс-солит группы «На-На» Владимир Левкин

Новости Татарстана

день назад

За 2024 год в Татарстане выращено 30,8 млн сеянцев и саженцев по нацпроекту «Экология»

Новости Татарстана

14 часов назад

Ученые создали бессмертную муху, оцифровав ее мозг

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане подешевели сливочное масло и сыр
Лонгриды
2 дня назад

«Ты тупенький, а мы все умные»: стало известно, как бороться со школьным буллингом

Одним из наиболее распространенных их проявлени...

Новости Казани

20 минут назад

Зарубежные СМИ написали о смерти женщины в Самосырово

Новости Татарстана

14 часов назад

ДУМ Татарстана утвердило даты Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2025 году

Новости Татарстана

14 часов назад

На трассе Татарстана образовалась 10-км пробка

Новости Татарстана

16 часов назад

Казанский УНИКС одержал победу над «Енисеем» в рамках Единой лиги ВТБ.
В Казани мужчина с ножом ворвался в пункт "Озон...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани мужчина с ножом ворвался в пункт "Озон" и напал на посылки

Новости Татарстана

18 часов назад

В Набережных Челнах появились проекционные пешеходные переходы на проспекте Яшьлек

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане бывшего сотрудника ГИМС обвиняют в получении взяток на десятки тысяч рублей

Новости Татарстана

18 часов назад

Гидрометцентр предупреждает о тумане в Татарстане
Чемпионат России по парению пройдет в Нижнекамс...
Новости Татарстана
4 дня назад

Чемпионат России по парению пройдет в Нижнекамских Термах! Ведущая мероприятия - Анфиса Чехова