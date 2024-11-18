Зарубежные СМИ написали о смерти женщины в Самосырово

СМИ в других странах тоже написали о жуткой трагедии, которая случилась в Казани, где бездомные собаки набросились на местную жительницу и растерзали ее.

Сведения об этом стремительно распространились по многим медиа, к примеру, по Daily Mail, Daily Mirror, Daily Express и LatestLY.

В новостях говорится, что потерпевшая звонила в службу спасения и просила о помощи. Жители давно рассказывали о том, что число безнадзорных животных в этом районе только увеличивается. Замглавы казанского исполнительного комитета Искандер Гиниятуллин призвал всех людей подождать, когда придут результаты расследования, чтобы установить причины этого жуткого инцидента и принять все необходимые меры для предотвращения аналогичных происшествий в дальнейшем, пишет 116.ru.

Ранее мы писали о том, что в Казани мужчина с ножом ворвался в пункт "Озон" и напал на посылки.