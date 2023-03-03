В Татарстане водитель до смерти забил друга, который помочился в салоне его автомобиля

В Татарстане водитель забил до смерти друга, справившего нужду в салоне машины

В Мамадыше под суд пойдет мужчина, убивший друга, помочившегся в салоне авто. Убийство сулчилось 7 лет назад, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Следователи считают, что пьяный обвиняемый вместе с приятелем поехали на рыбалку в сторону деревни Средняя Сунь Мамадышского района. Приятель по дороге справил нужду прямо в машине. Водитель такого стерпеть не смог и жестоко избил пассажира. Когда приятель перестал подавать признаков жизни, обвиняемый скинул тело в кювет и скрылся.

Позднее подозреваемый был задержан, но вину не признал.

Сейчас в отношении 35-летнего уроженца Мамадышского района утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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