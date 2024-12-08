За прошедшие сутки в Казани задержали 8 нетрезвых водителей

В Казани 7 декабря сотрудники Госавтоинспекции задержали восемь водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе городском ГИБДД.

В общей сложности было зарегистрировано 131 сообщение о дорожно-транспортных происшествиях, включая один инцидент с пострадавшими. Причиной аварии стало нарушение требований дорожного знака, из-за чего произошло столкновение транспортных средств.

Также в Казани были задержаны восемь водителей, которые не имели права управлять транспортными средствами. Четверо местных жителей были доставлены в полицию по подозрению в совершении преступления.