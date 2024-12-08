За минувшие сутки произошло 131 ДТП в Казани

В столице Татарстана, городе Казань, 7 декабря было зарегистрировано 131 сообщение о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного пресс-службой городской Госавтоинспекции.

В результате одного из ДТП пострадал ребёнок.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 8 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, а также 8 водителей, не имеющих права управлять транспортными средствами.

Кроме того, в отделение полиции были доставлены 4 человека по подозрению в совершении преступления.