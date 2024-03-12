За два месяца на дорогах Казани погибли четыре пешехода
riamo.ru
За прошедший период 2024 года в Казани было зафиксировано 86 ДТП с участием пешеходов. В результате чего из указанного количества скончались четверо. Данные предоставила Госавтоинспекция столицы РТ.
По информации ведомства, в результате наезда пострадало 86 граждан, среди них было 24 ребенка.
Напомним, накануне в Казани на пешеходном переходе сбили 11-летнюю школьницу.
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