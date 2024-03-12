За два месяца на дорогах Казани погибли четыре пешехода

За прошедший период 2024 года в Казани было зафиксировано 86 ДТП с участием пешеходов. В результате чего из указанного количества скончались четверо. Данные предоставила Госавтоинспекция столицы РТ.

По информации ведомства, в результате наезда пострадало 86 граждан, среди них было 24 ребенка.

Напомним, накануне в Казани на пешеходном переходе сбили 11-летнюю школьницу.