В Казани на пешеходном переходе сбили школьницу

11 марта, утром в Авиастроительном районе Казани произошло ДТП с наездом на пешехода. Пишет «Татар-информ», со ссылкой на данные от Госавтоинспекции города.

ДТП было зафиксировано на перекрестке двух улиц – Лукина и Максимова. Сообщается, что 11-летняя девочка переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

По предварительной информации, водитель, нарушив правила ПДД, проехал на красный сигнал светофора.

На данный момент выясняются все подробности произошедшего.

Напомним, ранее застройщик Равиль Зиганшин задавил насмерть пенсионера под Казанью. Подробнее в материале PROKAZAN.