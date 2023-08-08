Выполнят переустройство инженерных сетей: в Казани перекроют движение по улице Фучика

На улице Фучика в Казани в августе 2023 года перекроют движение на три недели

В Советском районе Казани, на улице Фучика, будет перекрыто движение автомобилей на двадцать дней. Эта мера связана с выполнением переустройства инженерных сетей.

Отмечается, что ограничение начнет действовать с 10 августа и продлится до 30 августа 2023 года. Оно распространится по улице Фучика - на участке от Закиева и до Минской, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома столицы Татарстана.

Сегодня стало известно, когда будет завершен первый этап работ на мосту «Миллениум», движение на одной половине которого перекрыли в июне этого года. Как сообщил замглавы миндортранса РТ Артем Чукин, работы первого этапа завершатся к концу августа.