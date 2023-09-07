Выйдет максимальное количество поездов: в Казани 9 сентября в усиленном режиме будет работать метро

Ночью 9 сентября метрополитен Казани будет работать в усиленном режиме из-за фестиваля

Метрополитен Казани будет работать в усиленном режиме ночью 9 сентября. Связано это с проведением международного музыкального фестиваля «СоТворение». Напомним, что ранее стала известна программа мероприятия.

Уточняется, что ближе к завершению мероприятия, с 21:00 до 23:30, на линию выйдут максимальное количество поездов - десять составов. Работать метрополитен будет по обычному графику - с шести утра до полуночи.

Напомним, что с 1 сентября в метрополитене Казани сократили интервал движения поездов. Сделано это было с целью улучшения качества обслуживания.