Новости Казани
· Полина Модестова

Выйдет максимальное количество поездов: в Казани 9 сентября в усиленном режиме будет работать метро

Ночью 9 сентября метрополитен Казани будет работать в усиленном режиме из-за фестиваля
Выйдет максимальное количество поездов: в Казани 9 сентября в усиленном режиме будет работать метро

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

Метрополитен Казани будет работать в усиленном режиме ночью 9 сентября. Связано это с проведением международного музыкального фестиваля «СоТворение». Напомним, что ранее стала известна программа мероприятия.

Уточняется, что ближе к завершению мероприятия, с 21:00 до 23:30, на линию выйдут максимальное количество поездов - десять составов. Работать метрополитен будет по обычному графику - с шести утра до полуночи.

Напомним, что с 1 сентября в метрополитене Казани сократили интервал движения поездов. Сделано это было с целью улучшения качества обслуживания.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Позже вернется тепло: стало известно, когда в Татарстане резко похолодает и начнутся дожди

Новости Казани

8 часов назад

Поражение стало первым в сезоне: в Казани «Ак Барс» проиграл «Сочи»

дезинсектор от тараканов

Новости Казани

7 часов назад

Появится на берегу Казанки: в столице РТ планируют построить комплекс «Яр Парк»

Интересное в Казани

3 дня назад

Строительство из дерева: как выбрать пиломатериал в зависимости от времени года

обувь на заказ женская пошив москва в Москве

Новости Татарстана

день назад

Один человек в коме: в Нижнекамске произошла массовая драка из-за девушки

Новости Казани

день назад

Нет никакой инфраструктуры: в Казани благоустроят территорию вдоль Кировской дамбы

Новости Казани

день назад

Даже помахал хоботом посетителям: в зооботсаду Казани появился слон

Новости Татарстана

день назад

Месяц обойдется в три с лишним тысячи: в Татарстане утверждена плата родителей за детский сад
Новости Казани
3 часа назад

Оповестят о принятом решении: в Казани изымают три дома в Вахитовском районе

Оповестят о принятом решении: в Казани изымают три дома в Вахитовском районе

Важное в РТ

час назад

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Татарстане вырос в 1,6 раз

Новости Казани

2 часа назад

Не окажется существенного влияния на транспортную сеть: в Казани хотят построить 252 однотипных двухэтажных дома

Новости Татарстана

2 часа назад

Станет центром компетенций: в Татарстане появится полигон для тестирования беспилотных автомобилей

Новости Казани

2 часа назад

Откроется коворкинг: объект культурного наследия на Баумана перепрофилируют под бизнес-центр
Выйдет максимальное количество поездов: в Казани 9 сентября в усиленном режиме будет работать метро
Новости Казани
6 минут назад

Выйдет максимальное количество поездов: в Казани 9 сентября в усиленном режиме будет работать метро

Новости Казани

2 часа назад

Было потрачено полтора миллиона: стало известно, что пришлось сделать, чтобы в казанский зоопарк приехал слон

Новости Казани

2 часа назад

Обвиняемый был признан виновным: казанец распростарнял материалы террористического содержания

Новости Казани

2 часа назад

Полноценно заработал: в «Саду рыбака» в Казани заработал обновленный фонтан
Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?