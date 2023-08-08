Выбраны максимально доступными: в метро Казани появились новые схемы с указателями станций

В метро Казани появились схемы с указанием новых станций

В Казани для удобства передвижения на всех станциях метрополитена МУП «Метроэлектротранс», в кассовых залах, на платформах, а также в составах электропоездов были размещены обновленные схемы метро. Информация на них, а также стилистика подачи и используемые графические приемы были выбраны по принципу максимальной доступности - чтобы они были понятные всем категориям пассажиров При этом, представители МУП отмечают, что в большинстве случаев человек, садясь в метро, уже знает начальную и конечную станцию своего маршрута.

Известно, что на обновленных схемах красным изображены действующие линии метро, а также маршруты наземного общественного транспорта - автобусы, троллейбусы и трамваи.

Синяя пунктирная строка обозначает четыре станции второй линии метро, которые на данный момент возводятся - «Зилант», «100-летия ТАССР», «Тулпар» и «Академическая». Помимо этого, ведутся и работ и по улучшению системы навигации на станциях метро: выполняется нумерация сходов, привязка к улицам, а также указатели направлений.

Накануне один из основателей Иннополиса Николай Никифоров в своем телеграм-канале сообщил о возможном строительстве метро, которое позволит связать подземным транспортом Иннополис и Казань. Он предложил жителям самостоятельно решить, какой маршрут был бы наиболее удобным.