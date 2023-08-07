Соединит Казань и Иннополис: Никифоров предложил татарстанцам решить, как лучше проложить метро
Яна Лаушкина
Экс-министр связи России и один из основателей Иннополиса Николай Никифоров сообщил в своем телеграм-канале о возможном строительстве метро, которое свяжет Казань и Иннополис. Он предложил жителям Татарстана самостоятельно решить, как было бы удобно проложить маршрут.
«Творческий конкурс. Предложите свое видение развития единого „большого метро“, связывающего Казань и „Большой Иннополис“. <…> Сколько должно быть веток метро? Как они могли бы пройти?» - написал Никифоров обратившись к жителям Татарстана.
К публикации был также приложен скриншот карты, на котором он предложил два варианта проведения метро.