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Подвальное укрытие в Казани попало под «приватизацию» частников

Этот проход был перекрыт около пяти лет назад п...

Екатерина Елисеева

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После атаки дронов 21 декабря 2024 года жильцы дома № 15А на улице Профессора Камая вновь подняли вопрос о заблокированном втором выходе из подвала. Этот проход был перекрыт около пяти лет назад после реконструкции, проведённой коммерческой организацией, занимающей нежилые помещения в здании.

В конце декабря власти Казани отреагировали на обращения жильцов. Представители районной администрации и исполкома, посетившие собрание, признали отсутствие второго выхода нарушением норм. Однако спустя почти четыре месяца проблема не решена. Управляющая компания «УютСервис» ведёт судебный спор с ООО «Киль-Казань», которая ранее включила подвал в состав своей входной группы и установила у здания знаки для клиентов.

Жильцы настаивают, что подвал площадью почти в 1000 кв. м служит убежищем в чрезвычайных ситуациях и обязан иметь два выхода по противопожарным стандартам. Один из них до сих пор заблокирован.

Власти подчёркивают, что действия коммерческой компании были незаконными, а реконструкция произведена без согласия всех собственников. Управляющая компания с лета 2024 года пытается добиться решения проблемы в суде, однако пока безрезультатно.

Госжилинспекция заявила, что управляющая организация обязана обеспечить доступ к инженерным системам. Формально вход в подвал существует, но фактически он всего один — о чём в УК умалчивают.

Жители дома не опускают руки: обращения направлены в федеральные инстанции, однако ответов пока нет. Некоторые уже в шутку говорят, что готовы самостоятельно снести стену, закрывшую проход. Новое судебное заседание назначено на 21 апреля — жильцы надеются, что оно сдвинет дело с мёртвой точки, пишет «Вечерняя Казань».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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