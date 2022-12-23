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"Вот, Татарстан восстал, Россия на кусочки разобьется": Минниханов прокомментировал переименование в раиса

"Вот, Татарстан восстал, Россия на кусочки разобьется": Минниханов прокомментировал переименование в раиса

Фото: соцсети

Госсовет Татарстана принял новое название должности для руководителя Татарстана. С 2025 года, после истечения срока полномочий Рустама Минниханова, новый руководитель будет уже не президентом РТ, а "Раисом Республики Татарстан".
Сам Рустам Минниханов по этом поводу заявил:

"По названию все, что можно было двигать, мы двигали. И два срока могли избрать Президента РТ. Отношение федерального центра к РТ видно. Хотя оппонентов было много, и они были солидные. Но мы эту работу продолжали - сохранить наименование республики. Когда мы начали понимать, что это не получится, мы начали искать другие пути. Да, наверное, моих усилий было недостаточно, здесь не получилось. Но вторая часть позволяет называть руководителя республики иначе. Думаю, что это наше право - не каким-то протестным путем, а законодательным путем эту позицию отстаивать. Эта дверь до конца не закрыта! Мы будем этим путем двигаться".

По мнению Минниханова, сейчас, в период СВО, не время для противостояния с Москвой, мировое сообщество и без того желает расколоть общество в РФ.

"Мы тут с вами обсуждаем законопроект, но люди за рубежом будут обсуждать: вот, Татарстан восстал, Россия на кусочки разобьется. Этого допустить нельзя! Страна сегодня борется со всем Западом!".

Ранее мы сообщали, что вопрос решен: парламент Татарстана окончательно утвердил переименование Президента Татарстана в "Глава-раис", но Минниханов так и останется Президентом.

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