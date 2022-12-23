Новости Казани
· Служба новостей

Вопрос решен: парламент Татарстана окончательно утвердил переименование Президента Татарстана в "Глава-раис", но Минниханов так и останется Президентом

Вопрос решен: парламент Татарстана окончательно утвердил переименование Президента Татарстана в "Глава-раис", но Минниханов так и останется Президентом

Фото: kazanreporter.ru

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании сегодня, 23 декабря, приняли в окончательном чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию республики, предусматривающий в том числе упразднение должности Президента Татарстана, сообщает "Интерфакс".
Глава профильного комитета Госсовета Альберт Хабибулин отметил:

"Комитет поддержал проект закона, подготовленный к рассмотрению во втором чтении, прошёл все необходимые согласительные процедуры, лингвистическую экспертизу, а также заключение правового управления Государственного Совета Республики", - сказал Хабибуллин и предложил принять данный законопроект во втором чтении и в целом.

79 депутатов проголосовали "за", двое - против. Воздержавшихся не оказалось.

Новым наименованием высшего должностного лица Татарстана является "глава - раис Республики Татарстан", в сокращенном варианте - "раис Республики Татарстан".

Однако сам Рустам Минниханов раисом не будет, эта должность будет доступна только для вновь избранного главы региона, Минниханов остается президентом до 2025 года, до срока истечения его полномочий.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане депутаты придумали название новой должности Минниханова: такого главы нет и не будет больше ни у одного региона.

Следующая новость ↓

Популярное

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой

Новости России

день назад

Бригаду ВСУ, которая расстреляла российских пленных, поймали: их сдали сослуживцы

Редакция помогает

4 часа назад

"Готовы на все": казанцы рассказали несколько способов, как сохранить здоровье

Помощь в подготовке к экзаменам 10-11 классов

Новости России

день назад

Борис Рожин: в морг доставили сотню трупов бойцов 92-й бригады ВСУ, которых считали "пропавшими без вести"

Редакция помогает

2 дня назад

"Это уже не привет из советских времен": в какие санатории Татарстанцы ездят на настоящий отдых

Профи - sap программа обучение

Новости России

день назад

В ДНР при обстреле гостиницы ранен бывший глава "Роскосмоса", а ныне доброволец Дмитрий Рогозин

Новости мира

день назад

"Стайка зверенышей": восемь девочек-подросток жестоко убили взрослого мужчину

Новости Казани

день назад

Стало известно, как хотят называть Минниханова: в Госсовет РТ внесен проект поправок о переименовании его должности

Новости России

день назад

Медики не могут достать осколок мины, попавший в позвоночник экс-главы "Роскосмоса" Рогозина

Новости России

23 часа назад

Правнук Иосифа Сталина Бенсаад обратился к президенту Путину с личной просьбой
Новости Казани
40 минут назад

"Вот, Татарстан восстал, Россия на кусочки разобьется": Минниханов прокомментировал переименование в раиса

"Вот, Татарстан восстал, Россия на кусочки разобьется": Минниханов прокомментировал переименование в раиса

Новости России

40 секунд назад

В Кремле заявили о существенном продвижении России на пути демилитаризации Украины

Полезное

день назад

Теперь за аренду жилья придется платить еще и правительству

Новости Казани

15 минут назад

В Татарстане мужчина притворился душевнобольным, чтобы не платить алименты на своего сына

Новости Казани

час назад

Теперь с другой стороны решетки: бывшего главу колонии в Татарстане посадили за взятки
Вопрос решен: парламент Татарстана окончательно утвердил переименование Президента Татарстана в "Глава-раис", но Минниханов так и останется Президентом

Новости Казани

2 часа назад

В Татарстане агрессивный бомж до смерти забил собутыльника ведром и попытался сбежать

Новости Казани

2 часа назад

В Татарстане депутаты придумали название новой должности Минниханова: такого главы нет и не будет больше ни у одного региона

Новости России

4 часа назад

ТАСС: Микроавтобус, следовавший из Дагестана в Казань, попал в смертельное ДТП, погибли двое, ранены четверо
Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть