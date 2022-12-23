Вопрос решен: парламент Татарстана окончательно утвердил переименование Президента Татарстана в "Глава-раис", но Минниханов так и останется Президентом

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании сегодня, 23 декабря, приняли в окончательном чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию республики, предусматривающий в том числе упразднение должности Президента Татарстана, сообщает "Интерфакс".

Глава профильного комитета Госсовета Альберт Хабибулин отметил:

"Комитет поддержал проект закона, подготовленный к рассмотрению во втором чтении, прошёл все необходимые согласительные процедуры, лингвистическую экспертизу, а также заключение правового управления Государственного Совета Республики", - сказал Хабибуллин и предложил принять данный законопроект во втором чтении и в целом.

79 депутатов проголосовали "за", двое - против. Воздержавшихся не оказалось.

Новым наименованием высшего должностного лица Татарстана является "глава - раис Республики Татарстан", в сокращенном варианте - "раис Республики Татарстан".

Однако сам Рустам Минниханов раисом не будет, эта должность будет доступна только для вновь избранного главы региона, Минниханов остается президентом до 2025 года, до срока истечения его полномочий.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане депутаты придумали название новой должности Минниханова: такого главы нет и не будет больше ни у одного региона.

