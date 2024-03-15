Воспитанники детсада Казани по сугробам убежали через забор

В Казани дети убежали из детского сада через забор.





«Мимо проходящие (бабушка и женщина) стояли 10 минут и ждали, пока дети обратно зайдут на территорию», — сообщают очевидцы.

Инцидент произошёл в Советском районе города в саде №68. Малыши толпой убежали с территории детского учреждения.Дети забрались на большой сугроб, который находился у забора и спокойно выбежали. Воспитательница заметила пропажу спустя время. Позднее, когда она уже увидела детей за забором, то не смогла заставить их вернуться на территорию.

Напомним, ранее двое мужчин засудили бар «Соль» в Казани за отказ во входе.