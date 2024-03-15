Двое мужчин засудили бар «Соль» в Казани за отказ пропустить

Двое мужчин в Казани подали в суд на бар «Соль». Причиной тому стал отказ охранников впускать их на вечеринку, которая проходила в заведении.

Известно, что граждане планировали посетить ночное заведение на Профсоюзной. Но сделать это не получилось из-за возражений охраны бара впускать мужчин. По словам администрации и охраны, мужчины «не подходили под формат». Имеются видеодоказательства.

Директор бара в суде сообщил, что в баре проводилась вечеринка, а появления еще нескольких человек могло нарушить нормы требований пожарной безопасности. Однако доказать у него это не получилось.

По результатам суда, «Соль» выплатил каждому по 7,5 тысячи рублей, а также пошлину, размер которой составил – 1,2 тысячи рублей.