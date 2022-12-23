В Татарстане депутаты придумали название новой должности Минниханова: такого главы нет и не будет больше ни у одного региона

Депутаты Госсовета Татарстана предложили новое название должности руководителя республики. Законопроект внесения изменений в Конституцию РТ рассмотрят на 39-м заседании парламента.

"Предлагается внести изменение в наименование главы 2 и статью 89 Конституции РТ, согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет “Глава – Раис Республики Татарстан”. Помимо полного наименования предполагается возможность использования и сокращенного варианта – “Раис Республики Татарстан”", – отметил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Парламентарий отметил, что до конца недели документ будет сформирован.

Ранее мы сообщали, что Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона, который сделает из Президента РТ Минниханова "главу".