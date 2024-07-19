Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани

Власти города не торопятся решать проблему

Злой Казанец | Жалобы Казань

Подписаться в Telegram

Жители дома на улице Ульянова-Ленина, 23 жалуются на соседство с мигрантами.

Один из казанцев рассказал, что район превращается во что-то ужасное из-за 2 хостелов. В первом проживают иностранные студенты. На место часто можно услышать странные запахи и увидеть подозрительных людей, а во втором мигранты из Средней Азии. Они сидят на бордюрах, курят, регулярно тыкают пальцами в прохожих и грубят женскому полу.

Местный житель сообщил, что власти города не торопятся решать проблему. Часто в хостелах проводятся проверки Роспотребнадзора, правоохранителей, прокуратуры, однако всё безуспешно.

Ранее мы писали о том, что жители Лаишевского района Татарстана начали жаловаться на загрязнение Волги. Люди думают, что все это связано с татарстанской «Рублёвкой». По словам свидетелей, речка выглядит таким образом уже далеко не первый год.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

«Больших надежд на изменения не возлагают»: чем закончилась история Зиганшина с крановщиком

Новости России

час назад

ВТБ выяснил, на что копят россияне

служба уничтожения тараканов дезинфекция клопов в квартире цена в москве

Новости Казани

день назад

Ринат Билялетдинов отреагировал на слова казанского имама о «побиении женщин»

Интересное в Казани

3 дня назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»

коррекция татуировки цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Челнах осудят 39-летнего мастера цеха за смерть 61-летнего коллеги

Новости Татарстана

день назад

Авиасейлс осадил 2 татарстанских девушек

Лонгриды

день назад

«А случится беда, будут вопить»: на дороги Казани выезжает все больше детей-мотоциклистов

Новости Казани

день назад

Полиция ищет казанского блогера Руслана Айсина*

Новости Казани

день назад

В Казани у «Казанькомпрессормаша» при демонтаже здания возник пожар
Новости Казани
6 часов назад

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Новости Казани

час назад

Паша Техник появился в аэропорту Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанская спортсменка взяла золото на чемпионате РФ по тяжелой атлетике

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске авто насмерть сбило лося и вылетело с дороги

Новости Казани

3 часа назад

В Казани произошло ДТП с участием 3 авто
2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани
Новости Казани
час назад

2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани

Новости Казани

4 часа назад

21 мигранта нашли на стройке ЖК в Казани

Новости Казани

5 часов назад

В Казани последнего пациента с ботулизмом перевели в стационар

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ могут собирать до 250 млн рублей туристического налога
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году
В Зеленодольском районе был замечен смерч
Новости Татарстана
час назад

В Зеленодольском районе был замечен смерч