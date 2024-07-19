2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани

Жители дома на улице Ульянова-Ленина, 23 жалуются на соседство с мигрантами.

Один из казанцев рассказал, что район превращается во что-то ужасное из-за 2 хостелов. В первом проживают иностранные студенты. На место часто можно услышать странные запахи и увидеть подозрительных людей, а во втором мигранты из Средней Азии. Они сидят на бордюрах, курят, регулярно тыкают пальцами в прохожих и грубят женскому полу.

Местный житель сообщил, что власти города не торопятся решать проблему. Часто в хостелах проводятся проверки Роспотребнадзора, правоохранителей, прокуратуры, однако всё безуспешно.

Ранее мы писали о том, что жители Лаишевского района Татарстана начали жаловаться на загрязнение Волги. Люди думают, что все это связано с татарстанской «Рублёвкой». По словам свидетелей, речка выглядит таким образом уже далеко не первый год.