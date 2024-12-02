Водитель Nissan погиб в ДТП на трассе Казань – Ульяновск

На 177 километре трассы "Казань – Буинск – Ульяновск" в 00:07 случилось жуткое дорожное происшествие.

В Государственной автомобильной инспекции Ульяновской области рассказали, что 1 декабря 2024 года, 54-летний водитель автомобиля Nissan Murano съехал в кювет, после чего авто оказалось на крышу.

К несчастью, водитель умер на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Кроме того, на 173 км трассы «Казань-Буинск-Ульяновск» уже в 07:45 тоже произошло ДТП.

Предварительно, водитель, 1968 г. р., который был за рулем «Киа Рио», на перекрестке съехал в кювет. Как итог, водитель и пассажир авто, женщина, 1971 г. р., оказались в медицинском учреждении.

Ранее мы писали о том, что бабушка, которую задавила газель в Казани еще 19 ноября, 1 декабря умерла. Все случилось на улице Зорге. Видео.