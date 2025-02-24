Во время съёмок сериала «Айда» в Казани будут введены ограничения
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ
Для обеспечения безопасности на дорогах во время съемок фильма «Айда» 25 февраля 2025 года в Казани с полуночи до 18:00 будет введено ограничение на движение и парковку транспорта на отдельных улицах города:
Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов соблюдать временные дорожные знаки и сигналы светофоров, а также проявлять бдительность.
Ранее мы писали о том, что в Лениногорске на ребенка с 5 этажа упала снежная глыба.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец