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Во время съёмок сериала «Айда» в Казани будут введены ограничения

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходо...

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ

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Для обеспечения безопасности на дорогах во время съемок фильма «Айда» 25 февраля 2025 года в Казани с полуночи до 18:00 будет введено ограничение на движение и парковку транспорта на отдельных улицах города:

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов соблюдать временные дорожные знаки и сигналы светофоров, а также проявлять бдительность.

Ранее мы писали о том, что в Лениногорске на ребенка с 5 этажа упала снежная глыба.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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