Во время съёмок сериала «Айда» в Казани будут введены ограничения

Для обеспечения безопасности на дорогах во время съемок фильма «Айда» 25 февраля 2025 года в Казани с полуночи до 18:00 будет введено ограничение на движение и парковку транспорта на отдельных улицах города:

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов соблюдать временные дорожные знаки и сигналы светофоров, а также проявлять бдительность.

Ранее мы писали о том, что в Лениногорске на ребенка с 5 этажа упала снежная глыба.