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В Лениногорске на ребенка с 5 этажа упала снежная глыба

Происшествие случилось 29 января

pixabay.com

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В Лениногорске на мальчика 2018 года рождения с пятого этажа упала снежная глыба, сорвавшаяся с балконного козырька.

Происшествие случилось 29 января около 20:00 у дома №31 на улице Шашина. Ребёнка госпитализировали в Лениногорскую ЦРБ, после чего информация была передана в прокуратуру и Жилищную инспекцию Татарстана.

В ходе проверки инспектор установил, что главный инженер управляющей компании АО «Центр ЖКХ и С» допустил административное нарушение. В результате ему назначили штраф в 4000 рублей, а также выдали предписание на устранение выявленных нарушений.

По правилам управляющая компания обязана очищать снег независимо от того, является ли козырёк частью дома или самовольной конструкцией. Если козырёк предусмотрен проектом здания, его обслуживание входит в обязанности коммунальных служб. В то же время технические нормы (п. 4.2.4.9 №170) запрещают самовольно устанавливать такие конструкции, а при нарушении их содержание ложится на плечи собственника.

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