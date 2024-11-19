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Власти высказались о Портовой и центре Казани

Кроме того, Альберт Салихов сообщил, что столиц...

Яндекс.Карты/Константин Судаков

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Глава Вахитовского и Приволжского районов региональной столицы РТ на собрании, которое было посвящено обсуждению развитию площадки Новой портовой, назвал ее «городом в городе».

Специалист рассказал, что это место, по его словам, считается самым настоящим микрорайон почти со всей необходимой инфраструктурой.

При этом эксперт подчеркнул, что он отвечает за этот участок. Так, Новую Портовую планируют соединить с городом.

Кроме того, Альберт Салихов сообщил, что столица готова помогать бизнесменами, которые занимаются эко-повесткой. С новым участком город будет видеть реку Волгу и приезжих.

Ранее мы писали о том, что ХАЯТ Россия запускает новую линию по производству бумажных изделий в Татарстане. На заводе осуществлен комплекс мер, направленный на эффективное использование природных ресурсов, управление отходами и т.д..

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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