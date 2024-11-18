ХАЯТ Россия запускает новую линию по производству бумажных изделий в Татарстане

ХАЯТ Россия организовывают новую автоматизированную линию по производству салфеток в РТ. Объем инвестиций - 31 млн рублей.

На заводе станут выпускаться бумажные салфетки Familia и Focus из 100% натуральной целлюлозы, которая закупается у поставщиков России.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина:

«Турция является одним из основных партнеров Татарстана. У нас вдвое вырос товарооборот с этой страной в прошлом году, и, по предварительным оценкам на этот год, вырастет еще вдвое. Соответственно, растет и инвестиционная активность, создаются новые производственные мощности».

Метин Мете, генеральный директор «ХАЯТ Россия»:.

«Наш завод в Республике Татарстан — первый завод компании Хаят в России. Благодаря последовательным инвестициям мы развиваем современные технологии производства, что позволяет нам на протяжении 10 лет выпускать продукцию по высоким стандартам, обеспечивая безопасность труда и внося вклад в развитие региона».

На заводе осуществлен комплекс мер, направленный на эффективное использование природных ресурсов, управление отходами и т.д.. Также организация часто проводит обучение работников для повышения экоосведомленности.