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Власти опровергли уничтожение БПЛА под Казанью

Об этом рассказали в пресс-службе Раиса региона

pixabay

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Власти Республики Татарстан опровергли сведения об уничтожении беспилотного летательного аппарата в Казани. Об этом рассказали в пресс-службе Раиса региона.

Так, в выходные в СМИ появилась информация и ролик якобы из столицы РТ, на которых можно увидеть кадры уничтожения дрона.

В пресс-службе рассказали, что таких фактов зафиксировано в регионе не было.

По предварительным данным, видео появилось в одном из местных телеграм-каналов, которые освещают ход специальной военной операции.

Ранее мы писали о том, что председателю Следственного управления Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о сироте-инвалиде из Казани, которую выселили с 2 детьми. Местная жительница обращалась в мэрию, но дело с места не сдвинулось.

По этому делу уже 2 раз были заведены уголовные дела. В настоящее время дело возбуждается уже в 3 раз.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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