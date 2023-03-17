Власти Марий Эл рассылают в массовом порядке повестки мужчинам и собираются отправить офицеров на сборы в Казань

Власти Марий Эл рассылают мужчинам повестки и собираются отправить их на сборы в Казань

В Марий Эл подверждено официально, что мужчнам начали массово рассылать повестки в военкоматы.

По словам местных властей, это нужно для "уточнения актуальных данных воинского учета". А также офицеров региона призовут на сборы, которые пройдут на базе танкового училища в Казани.

"В настоящее время военным комиссариатом проводится раздача повесток для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов. Все происходит в плановом режиме", — сообщает администрация главы Марий Эл.

В последние годы сборы с офицерами не проводились ввиду пандемии коронавируса. Сборы по военно-учетным специальностям в Казани будут длиться 40 дней - с 17 марта п 26 апреля.

Ранее мы сообщали, что в Татвоенкомате прокомментировали информацию о раздаче повесток мужчинам в республике.