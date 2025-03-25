Власти Казани обяжут согласовывать баннеры и граффити на заборах стройплощадок

В Казани планируют ввести правило, по которому размещение баннеров и граффити на строительных ограждениях можно будет производить только после согласования с исполкомом. Сейчас соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе уточняется, что любые изображения и средства наружной информации на ограждениях стройплощадок и ремонтных объектов должны быть одобрены исполнительным комитетом города.

По словам разработчиков инициативы, эта мера направлена на то, чтобы сделать город визуально привлекательнее и содержать стройплощадки в порядке.

Ранее мы писали о том, что Магдеев призвал запретить продажу алкоголя в жилых домах Набережных Челнов.