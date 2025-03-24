Магдеев призвал запретить продажу алкоголя в жилых домах Набережных Челнов

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев выступил против размещения алкомаркетов в жилых домах. По его словам, многоквартирные дома не являются подходящим местом для продажи спиртного, несмотря на то, что действующее законодательство допускает такую торговлю с временными ограничениями. Он отметил, что в этом вопросе требуется пересмотр подходов.

Как сообщили в мэрии, Магдеев собирается обратиться к депутатам Госсовета Татарстана с инициативой о введении полного запрета на реализацию алкоголя в жилых зданиях.

Согласно информации на 1 января 2025 года, в Челнах насчитывается 161 организация, реализующая алкоголь в 758 торговых точках, включая 104 объекта общественного питания. Руководитель территориального органа Госинспекции Татарстана Гульшат Вафина сообщила, что за прошедший год количество лицензированных компаний увеличилось на 10, а число торговых точек — на 24, пишет KazanFirst.