Везде "шпионы": за водителями в Казани теперь будут следить... автобусы
Фото: k-metro.ru
В автобусах Казани установили комплексы "Дозор-М" для ловли нарушителей ПДД на дорогах города. Об этом заявил глава Ассоциации транспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.
Контрольные комплексы установлены в водительских кабинах на самых популярных городских маршрутах. Они будут фиксировать нарушителей в потоке автомобилистов в автобусных полосах и на остановках общественного транпорта. Фиксация происходит автоматически, данные направляются комплексом сразу в ГИБДД.
Ранее ProKazan сообщал, что в Казани замерзающего рабочего через несколько часов сняли с крыши.