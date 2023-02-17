Везде "шпионы": за водителями в Казани теперь будут следить... автобусы

В автобусах Казани установили комплексы для отлова нарушителей ПДД

В автобусах Казани установили комплексы "Дозор-М" для ловли нарушителей ПДД на дорогах города. Об этом заявил глава Ассоциации транспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

Контрольные комплексы установлены в водительских кабинах на самых популярных городских маршрутах. Они будут фиксировать нарушителей в потоке автомобилистов в автобусных полосах и на остановках общественного транпорта. Фиксация происходит автоматически, данные направляются комплексом сразу в ГИБДД.

Ранее ProKazan сообщал, что в Казани замерзающего рабочего через несколько часов сняли с крыши.