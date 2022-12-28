Вдоль Казанки в Казани открылась шестикилометровая лыжная трасса

Вдоль Казанки открылась лыжная трасса протяженностью в 6 километров. Она проходит от ресторана "Круиз" до центра семьи "Казан", пишет "Бизнес Онлайн". Трасса будет работать по выходным - субботам и воскресеньям.

Инициатива создания трассы принадлежит президенту правления ассоциации рестораторов и отельеров Казани Зуфару Гаязову.

"Идея была в том, чтобы люди по субботам и воскресеньям занимались активным отдыхом. Все едут на Лебяжье озеро, в поселок Мирный, садятся в машины, сидят в пробках, тратят деньги, а мы хотим, чтобы в шаговой доступности от густонаселенных районов были лыжные трассы. Вот, в качестве пилотного проекта мы решили организовать, — рассказал Гаязов. — У нас уже есть здесь готовый комплекс, где можно переодеться, есть туалет, горячий чай".

Также на территории установлена новогодняя елка и детская горка. Сейчас ищут прокатчиков, которые смогут бесплатно воспользоваться возможностью предоставлять лыжи и аксессуары для желающих покататься.

Ранее мы сообщали, что в Казани начнется строительство новой набережной Волги у речного порта.